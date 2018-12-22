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В Киеве арестован полицейский, который с ножом напал на 12-летнего ребенка (видео)

20:40, 22 декабря 2018
Происшествия
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Разбойное нападение произошло 20 декабря возле кинотеатра «Тампере» \ фото УНИАН

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева. «В субботу, 21 декабря, Печерским райсудом столицы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога для полицейского», - говорится в сообщении.

Отмечается, что разбойное нападение произошло 20 декабря возле кинотеатра «Тампере». 22-летний правоохранитель напал на девочку, которая возвращалась домой через парк. Угрожая ножом, полицейский завладел мобильным телефоном ребенка и пытался скрыться, однако его успели задержать прохожие, которые стали свидетелями нападения.

«Чтобы избежать ответственности, мужчина тщетно пытался воспользоваться своим статусом полицейского и служебным удостоверением», - отметили в прокуратуре.

Правоохранителю инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ст. 187 УК Украины (разбой). Проводится досудебное расследование.

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Теги: #полиция#ребенок