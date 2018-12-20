Полиция поймала осужденного, который сегодня сбежал из колонии на Херсонщине (видео)

Осужденный пытался бежать в другую область.

В Херсонской области правоохранители задержали осужденного, который сегодня сбежал из «Северной исправительной колонии (№90)», расположенной в Херсоне.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции в Херсонской области.

Согласно сообщению, для установления местонахождения злоумышленника были созданы специальные поисковые группы из числа сотрудников полиции и сотрудников управления Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

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«Благодаря совместным действиям правоохранителей Херсонской и Николаевской области беглеца задержали в одном из поселков Белозерского района. Осужденный пытался бежать в другую область», - говорится в сообщении.

Сейчас беглец задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 393 (побег из мест лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Злоумышленнику может грозить до 8 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в Херсоне из «Северной исправительной колонии (№90)» совершил побег осужденный. Его объявили в розыск.