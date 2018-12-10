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В Словении столкнулись украинские автобусы, есть погибшая и травмированные (фото)

10:20, 10 декабря 2018
Происшествия
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ДТП произошло на автомагистрали Помурье / www.24ur.com

Об этом сообщили словенские СМИ со ссылкой на местную полицию.

www.24ur.com

Как отмечается, ДТП произошло на автомагистрали Помурье, между деревнями в долине Чентиба.

www.24ur.com
www.24ur.com

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По словам очевидцев, микроавтобус Mercedes Benz Sprinter сломался посреди трассы, после чего в него врезался другой микроавтобус той же марки, один из бусов выбросило в кювет.  

В результате ДТП погибла 63-летняя украинка, еще трое получили тяжелые травмы.

Сейчас все обстоятельства аварии устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, "Белавиа" рассказала подробности жесткой посадки Boeing с пассажирами.

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Теги: #ДТП#украинцы