В Словении столкнулись украинские автобусы, есть погибшая и травмированные (фото)

По словам очевидцев, микроавтобус Mercedes Benz Sprinter сломался посреди трассы, после чего в него врезался другой микроавтобус той же марки, один из бусов выбросило в кювет.

В Словении два микроавтобуса на украинской регистрации попали в смертельную аварию. Об этом сообщили словенские СМИ со ссылкой на местную полицию. Как отмечается, ДТП произошло на автомагистрали Помурье, между деревнями в долине Чентиба. Читайте такжеВ Киеве за сутки произошло три ДТП с патрульными автомобилями (фото, видео) По словам очевидцев, микроавтобус Mercedes Benz Sprinter сломался посреди трассы, после чего в него врезался другой микроавтобус той же марки, один из бусов выбросило в кювет. В результате ДТП погибла 63-летняя украинка, еще трое получили тяжелые травмы. Сейчас все обстоятельства аварии устанавливаются. Как сообщал УНИАН, "Белавиа" рассказала подробности жесткой посадки Boeing с пассажирами.

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