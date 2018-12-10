В Словении столкнулись украинские автобусы, есть погибшая и травмированные (фото)
10:20, 10 декабря 2018Происшествия
1036 0
По словам очевидцев, микроавтобус Mercedes Benz Sprinter сломался посреди трассы, после чего в него врезался другой микроавтобус той же марки, один из бусов выбросило в кювет.
ДТП произошло на автомагистрали Помурье / www.24ur.com
В Словении два микроавтобуса на украинской регистрации попали в смертельную аварию.
Об этом сообщили словенские СМИ со ссылкой на местную полицию.
www.24ur.com
Как отмечается, ДТП произошло на автомагистрали Помурье, между деревнями в долине Чентиба.
www.24ur.com
www.24ur.com
Читайте такжеВ Киеве за сутки произошло три ДТП с патрульными автомобилями (фото, видео)
По словам очевидцев, микроавтобус Mercedes Benz Sprinter сломался посреди трассы, после чего в него врезался другой микроавтобус той же марки, один из бусов выбросило в кювет.
В результате ДТП погибла 63-летняя украинка, еще трое получили тяжелые травмы.
Сейчас все обстоятельства аварии устанавливаются.
Как сообщал УНИАН, "Белавиа" рассказала подробности жесткой посадки Boeing с пассажирами.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter