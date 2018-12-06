В Киеве 83-летний пенсионер выбросился с 7 этажа (фото)

Неделю назад пенсионер перенес инсульт.

В Голосеевском районе Киева мужчина выбросился из окна своей квартиры. Он скончался до приезда скорой помощи. Погибшему было 83 года.

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Происшествие случилось по адресу улица Михаила Ломоносова, 27, сообщает "Информатор"

Тело обнаружили около 8:00. Соседи погибшего рассказали, что пенсионер перенес инсульт около недели назад. Вместе с погибшим в квартире проживали невестка и внук. На место происшествия приехала дочь погибшего. Жильцы дома отзываются о мужчине хорошо и говорят, что он не имел вредных привычек.

На месте происшествия работал наряд полиции. Детали и причины трагедии выясняют правоохранительные органы.

Как сообщал УНИАН, в Киеве из-за травли на работе выбросился из окна молодой химик.