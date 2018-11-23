В центре Киева произошло масштабное ДТП с участием 5 авто (фото)

Патрульные выясняют все обстоятельства аварии.

В пятницу, 23 ноября, в центре Киева, на Владимирской улице, произошла авария: столкнулись пять автомобилей.

Об этом сообщается на Facebook странице "dtp.kiev.ua".

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Причины аварии, что произошла, выясняются.

"Столкнулись около 5 автомобилей. Завершающим стал внедорожник. На место уже едут патрульная полиция и скорая помощь. Обстоятельства уточняются", - говорится в сообщении.

Также было опубликовано фото с места инцидента.