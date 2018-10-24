В Днепре из пневматики обстреляли троллейбусы - среди пассажиров поднялась паника (фото)

На месте происшествия остановлено движение.

В Днепре на улице Казакова из пневматического пистолета расстреляли троллейбусы №№ 16 и 21. Кроме них, пострадала еще и маршрутка № 124. Среди пассажиров и местного населения поднялась паника.

Об этом сообщает "Днерповская Панорама".

«Сегодня утром в 11:30 по направлению в сторону Тополя в районе остановки «Университет» ехал старый троллейбус № 16. Неизвестные расстреляли его из пневматического оружия. Сильно разбито стекло. Об инциденте сразу же сообщили в полицию. Через 10 минут на этом же участке из пневматики расстреляли новый троллейбус № 21, который направлялся в сторону Сокола. Остановлено движение в обе стороны проспекта Гагарина. Полиция оцепила ботсад и весь район Казакова, работает следственно-оперативная группа», — цитирует издание Владимира Сусленкова, замначальника КП «Днепровский электротранспорт».

В полиции же сообщают об обстреле маршрутки.

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«О случае с троллейбусами нам пока не известно. Было сообщение и выезжала полиция на улицу Лазаряна, где из пневматики расстреляли маршрутку № 124. По словам водителя, ничего не предвещало беды. Он ехал, как обычно, как вдруг после сильного удара начали сыпаться стекла. Кто-то выстрелил в два окна маршрутки. Из-за случившегося водитель остановился и сразу же вызвал полицию», — объяснил Павел Карманов, пресс-офицер патрульной полиции в Днепропетровской области.

Как сообщал УНИАН, на Сумщине расстреляли авто одного из руководителей охраняющей нефтепроводы компании.