В Черкасской области в ДТП попала группа школьников, погиб ребенок (видео)

17 детей и трое взрослых возвращались домой из Умани, где они были на экскурсии.

В Черкасской области под Жашковом произошло смертельное ДТП, в которое попала группа детей.

Об этом сообщил в Facebook помощник начальника ГУ ГСЧС в Черкасской области Константин Проценко.

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По его словам, около 16:20 на 155 километре трассы Киев-Одесса столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter и грузовик. В момент столкновения в салоне автобуса находилась организованная группа школьников из поселка Ракитное в Киевской области.

"Двое 13 летних девочек попали в больницу. В общем, 17 детей и трое взрослых, возвращались домой из Умани, где они были на экскурсии", - написал он.

Впоследствии стало известно, что в больницу попал также водитель автобуса. Состояние мужчины врачи оценивают как тяжелое. Также одна из девочек, пострадавшая в ДТП, скончалась не приходя в сознание.

Ранее в Одесской области сразу пять автомобилей столкнулись в смертельном ДТП.