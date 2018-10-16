Нетрезвый пассажир сломал нос проводнику поезда Хорол – Кременчуг и задержал движение на полтора часа

У пострадавшего диагностировали закрытый перелом костей носа со смещением переносицы.

Поезд Хорол – Кременчуг 14 октября задержался в пути почти на полтора часа из-за нападения нетрезвого пассажира на проводника.

Как сообщается на сайте «Укрзализныци», в больнице Кременчуга медики диагностировали у железнодорожника закрытый перелом костей носа со смещением переносицы.

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Нападение, как сообщается, произошло во время движения поезда на участке станции Глобино - платформа Череваны. Пассажир сел на поезд, и проводник выбил ему билет по заявленному маршруту. Впрочем, платить за проезд пассажир отказался и начал вести себя агрессивно.

«Поведение пассажира, нарушение речи и запах алкоголя указывали на то, что пассажир находился в нетрезвом состоянии. После вежливой просьбы железнодорожников оплатить проезд пассажир начал бить проводника в лицо, пока у последнего не пошла кровь из носу», - отмечается в сообщении.

На остановочной платформе Череваны пассажир выскочил из вагона и исчез. Травмированному проводнику оказали первую доврачебную помощь, о нападении сообщили в полицию.

На станции Кременчуг поезд встречали сотрудники полиции. Из-за инцидента его задержка в пути составила 1 час. 28 мин.

Напомним, 30 сентября начальник поезда сообщением Ковель-Москва вытолкнула пассажира с поезда, который уже двигался, поскольку из-за неисправности техники на железнодорожной станции Кривин, кассир не смогла распечатать заказанные через интернет электронные билеты.