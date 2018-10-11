Полиция во Львове закрыла сеть порностудий

В двух "офисах" правоохранители обнаружили шестерых девушек, студенток местных вузов, которые в качестве веб-моделей непосредственно занимались распространением продукции порнографического характера.

Работники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, и следственного управления ГУ Нацполиции во Львовской области 9 октября прекратили деятельность сети порностудий, которая работала во Львове.

Об этом сообщает Нацполиция области.

Правоохранители установили личности злоумышленников, причастных к организации преступного бизнеса. Ими оказались четверо местных жителей в возрасте от 22 до 24 лет. Во время обысков, которые проводились одновременно по шести адресам, было изъято компьютерную технику, веб-камеры, мобильные телефоны, эротические гардеробы, наличные средства и банковские карточки.

В двух "офисах" правоохранители обнаружили шестерых девушек, студенток местных вузов, которые в качестве веб-моделей непосредственно занимались распространением продукции порнографического характера.

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"Между организаторами сети были четко распределены функции. Один из них занимался организационными, хозяйственными и финансовыми вопросами, администрированием деятельности студий. Второй - подбирал персонал, консультировал девушек, вел бухгалтерский учет. Еще двое следили за исправностью оборудования, подыскивали кадры в социальных сетях, учили размещать видеоматериалы на специальных сайтах в Интернете", - сообщили в полиции.

Трое организаторов задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании для них меры пресечения. Открытое уголовное производство по ч. 3 ст. 301 УК Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов). Совершение этого преступления наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Досудебное расследование продолжается.