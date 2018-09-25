В Киеве на Бессарабском рынке произошел пожар (фото, видео)

Пожар произошел на площади 15 кв.м в одном из бытовых подвальных помещений рынка.

На столичном Бессарабском рынке произошел пожар в одном из бытовых подвальных помещений.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Сегодня, 25 сентября, в 19:10 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о возгорании в бытовом помещении в подвале Бессарабского рынка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 19:42 спасатели локализовали пожар на площади 15 кв.м, а в 20:15 - ликвидировали. Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, ранее пожарным удалось ликвидировать пожар, который произошел 16 сентября вечером на вул. Ясногірській, 11, в Шевченковском районе Киева на площади 800 кв. м.