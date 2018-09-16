В Киеве горела недостроенная пятиэтажка (фото, видео)

На месте происшествия работали 18 единиц спасательной техники, а также 52 человека.

Пожарным удалось ликвидировать пожар, произошедший сегодня вечером на ул. Ясногорской, 11, в Шевченковском районе Киева на площади 800 кв.м.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в г. Киеве.

В ведомстве напомнили, что сообщение о возгорании кровли пятиэтажного недостроенного дома поступило сегодня в 18:07.

В 19:22 пожар удалось локализовать, а в 19:39 - ликвидировать.

На месте происшествия работали 18 единиц спасательной техники, а также 52 человека.

Информации о погибших и травмированных пока нет. Причина возгорания выясняется.