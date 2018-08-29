В харьковском метро злоумышленник с ножом напал на женщину

Пострадавшая с резаной раной плеча была доставлена в одну из больниц города.

В Харькове на платформе станции метро "Госпром" неизвестный мужчина нанес ножевое ранение 38-летней женщине.

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Как сообщили в отделе комуникации полиции Харьковской области, между злоумышленником и потерпевшей возник конфликт, в ходе которого мужчина ударил ее ножом. Женщина с резаной раной плеча была доставлена в одну из больниц города.

"Информация внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений отдела полиции в метрополитене. Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины", - сообщили в полиции.

Сейчас правоохранители занимаются поиском злоумышленника.

Как сообщал УНИАН, 25 августа на вокзале в Киеве злоумышленник с ножом отобрал вещи у двоих мужчин и пытался продать их неподалеку.