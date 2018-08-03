На Донбассе правоохранители ликвидировали разветвленную сеть сбыта наркотиков (фото)

Правоохранители изъяли большое количество наркотиков и наличных средств, а также оружие и автомобили элит-класса, которые использовали преступники.

Правоохранители Донетчины ликвидировали разветвленную сеть сбыта наркотиков, задержав пятерых членов наркомафии и изъяв большое количество наркотиков, наличных средств, а также оружие и автомобили элит-класса, которые использовались для преступной деятельности.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, сотрудники прокуратуры Донецкой области совместно с оперативниками Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины разоблачили и задокументировали факт сбыта членами наркомафии почти 300 тонн семян мака, пригодного для изготовления 4,5 т ацетилированного опия. На «черном рынке» стоимость такого наркотика составляет более 360 млн грн.

Установлено, что группа наркодилеров наладила поставки снотворного мака под видом пищевого продукта и сбывала его на территории 6 областей Украины. Среди сообщников наркодельцов - сотрудники полиции.

Следователями прокуратуры Донецкой области по материалам Донецкого управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины в июле было начато уголовное производство по ч. 2 ст.307 (изготовление наркотиков) УК Украины. Согласно оперативной информации, группа гражданских лиц и сотрудников полиции на территории Мариуполя, под видом мака для кондитерских изделий, занималась сбытом семян снотворного мака с остатками маковой соломки, из которого в дальнейшем изготавливается ацетилированный опий.

Кроме того, по данным следствия, разоблаченная мариупольская преступная группа является частью более мощной группы, действующей на территории Донецкой, Запорожской, Львовской, Ривненской, Сумской и Черкасской областей. Организатор и его ближайшие сообщники тратили полученные от криминального бизнеса прибыли на приобретение дорогостоящих имений, элитных автомобилей и драгоценностей.

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Также отдельные сотрудники уголовного блока полиции, пользуясь служебным положением, ради незаконного обогащения осуществляли прикрытие преступной группы.

Собрав достаточную доказательную базу деятельности участников наркомафии, правоохранители провели более 70 обысков. Пять основных фигурантов наркотрафика задержаны (в порядке ст.208 УПК Украины).

Изъято более 75 тонн семян опийного мака с примесями маковой соломки, денежные средства: 4,844 млн грн, почти 99 тыс. долларов, 475 евро; также оружие и боеприпасы, автомобили элит-класса, на которых передвигались наркодельцы; оргтехника, мобильные телефоны, банковские карты и черновые записи. Кроме того, пакет с маковой соломкой был обнаружен у одного из уличенных в преступной деятельности сотрудников полиции.

Задержанным гражданским наркодельцам объявлено подозрение в преступлении (ч.3 ст.307 УК Украины).

В ближайшее время к ответственности будут привлечены и другие фигуранты указанного уголовного производства.