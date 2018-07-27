На Прикарпатье автомобиль въехал в группу протестующих, есть пострадавшие - СМИ

По информации местных СМИ, на первом переходе водитель сбил двух мужчин, которые не получили серьезных повреждений.

В ночь на 27 июля в селе Стецева Снятинского района Ивано-Франковской области автомобиль въехал в группу протестующих, которые вторые сутки перекрывают движение транспорта.

Об этом ТСН сообщили очевидцы происшествия.

"Около 1 ночи случилось ДТП, где были и пострадавшие, поскольку водитель продолжал движение, не смотря на людей на пешеходном переходе", — сообщили протестующие.

По информации местных СМИ, на первом переходе водитель сбил двух мужчин, которые не получили серьезных повреждений.

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"На втором переходе мы полностью его окружили, сказав, что он не проедет. После чего водитель нажал на газ и двинулся на людей, протащив за собой пару метров двух мужчин", — рассказали очевидцы.

ТСН.uа обратился в областную полицию для подтверждения инцидента, пока обстоятельства выясняются.

Как сообщил один из участников акции, массовое перекрытие дорог в населенном пункте связано с невыполнением обещаний по выполнению ремонтных работ относительно дороги сообщением Снятин - Тязив.

Жители села Стецева 26 июля несмотря на неблагоприятные погодные условия весь день блокировали проезд, приняли решение стоять всю ночь, а также продолжили протест на следующий день.

По словам очевидцев, никто из местной власти не откликнулся. 27 июля протестующие планируют подавать заявление в райгосадминистрацию и блокировать районный совет.