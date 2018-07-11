"Внезапно бросилась под колеса": в Киеве произошло смертельное ДТП (фото)

15:22, 11 июля 2018
Происшествия
5629 1
В Киеве автомобиль насмерть сбил женщину-пешехода / фото Артур Дубровенко / Информатор

Как сообщает "Информатор", около 11:20 возле моста улицы Бойчука в сторону Южного моста автомобиль Hyundai Accent насмерть сбил женщину-пешехода. По словам водителя Hyundai, погибшая внезапно бросилась под колеса его авто.

фото Артур Дубровенко / Информатор

«Я сначала подумал, что она с моста спрыгнула», — сообщил мужчина. 

Удар был такой силы, что у машины сильно повреждена передняя правая часть, а части одежды женщины застряли в искореженном авто. На асфальте остались валяться личные вещи погибшей: сумочка и чемодан.

Как отмечает издание, рядом с местом ДТП нет наземных или подземных пешеходных переходов.

фото Артур Дубровенко / Информатор

На месте работает патрульная полиция, следственно-оперативная группа и «скорая». Подробности происшествия выясняются.

Как сообщал УНИАН, в Ривненской области женщина погибла, пытаясь остановить пьяного сына на тракторе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#ДТП