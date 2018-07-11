"Внезапно бросилась под колеса": в Киеве произошло смертельное ДТП (фото)

Автомобиль Hyundai насмерть сбил женщину-пешехода.

На улице Саперно-Слободской в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина.

Как сообщает "Информатор", около 11:20 возле моста улицы Бойчука в сторону Южного моста автомобиль Hyundai Accent насмерть сбил женщину-пешехода. По словам водителя Hyundai, погибшая внезапно бросилась под колеса его авто.

«Я сначала подумал, что она с моста спрыгнула», — сообщил мужчина.

Удар был такой силы, что у машины сильно повреждена передняя правая часть, а части одежды женщины застряли в искореженном авто. На асфальте остались валяться личные вещи погибшей: сумочка и чемодан.

Как отмечает издание, рядом с местом ДТП нет наземных или подземных пешеходных переходов.

На месте работает патрульная полиция, следственно-оперативная группа и «скорая». Подробности происшествия выясняются.

Как сообщал УНИАН, в Ривненской области женщина погибла, пытаясь остановить пьяного сына на тракторе.