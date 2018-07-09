На Полтавщине тяжело ранили полицейского, вмешавшегося в драку

13:16, 09 июля 2018
Происшествия
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Полицейского ранили в область груди / фото mukachevo.net

Об этом УНИАН сообщил начальник полиции Полтавской области Андрей Замахин.

По его словам, вчера на одной из баз отдыха в Полтавском районе произошла драка между двумя компаниями отдыхающих.

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«С целью предупреждения правонарушения полицейский, находившийся неподалеку и вне службы, вызвал следственно-оперативную группу и до ее приезда пытался прекратить драку. Однако, требования полицейского участники драки проигнорировали, а один из агрессивных фигурантов нанес ему проникающее удар ножом в область груди», - сказал Замахин.

Сейчас полицейский находится в больнице.

Замахин отметил, что личность нападавшего и других участников драки установлены. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Продолжаются следственные действия.

Председатель Нацполиции Украины Сергей Князев в Facebook сообщил, что убитый – работник полиции Дмитрий Глушак, работавший в криминальной полиции с 1995 года.

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Теги: #полиция#Полтавщина