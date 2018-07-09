На Полтавщине тяжело ранили полицейского, вмешавшегося в драку

Правоохранитель пытался разнять дерущихся отдыхающих на одной из баз отдыха в Полтавском районе.

В Полтавской области тяжелое раненых получил полицейский, который находясь вне службы, пытался прекратить драку.

Об этом УНИАН сообщил начальник полиции Полтавской области Андрей Замахин.

По его словам, вчера на одной из баз отдыха в Полтавском районе произошла драка между двумя компаниями отдыхающих.

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«С целью предупреждения правонарушения полицейский, находившийся неподалеку и вне службы, вызвал следственно-оперативную группу и до ее приезда пытался прекратить драку. Однако, требования полицейского участники драки проигнорировали, а один из агрессивных фигурантов нанес ему проникающее удар ножом в область груди», - сказал Замахин.

Сейчас полицейский находится в больнице.

Замахин отметил, что личность нападавшего и других участников драки установлены. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Продолжаются следственные действия.

Председатель Нацполиции Украины Сергей Князев в Facebook сообщил, что убитый – работник полиции Дмитрий Глушак, работавший в криминальной полиции с 1995 года.