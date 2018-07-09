На Житомирщине раскрыто потрясшее город жестокое убийство женщины (видео)

Убийца был один, он уже задержан правоохранителями.

В Житомирской области правоохранители задержали злоумышленника, подозреваемого в жестоком убийстве жительницы Бердичева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко.

"В Бердичеве 5 июля произошло жестокое убийство 37-летней местной жительницы, тело которой с ножевыми ранениями было обнаружено в кювете в одном из микрорайонов города. Мы уже установили подозреваемого, этот молодой человек задержан", - отметил Печененко.

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По факту убийства женщины расследуется уголовное производство. Подробности задержания, вероятные причины убийства и детали этого дела правоохранители обещают обнародовать уже завтра.

Напомним, 5 июля в Бердичеве произошло жестокое убийство 37-летней женщины, которая вышла выгулять собаку. Вскоре после того, как женщина вышла из квартиры, ее нашли с перерезанным горлом и многочисленными ножевыми ранениями. Это убийство породило много слухов и домыслов и приобрело резонанс. Женщину не ограбили, потому что украшения, телефон и ключи от квартиры остались при ней.