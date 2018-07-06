Основной версией трагедии на Ривненском полигоне назвали нарушение мер безопасности

В Ривненскую область направлена оперативная группа во главе с заместителем Министра обороны Украины.

Министр обороны Украины назначил проведение служебного расследования в связи с инцидентом на Ривненском общевойсковом полигоне, где во время учений от взрыва миномета погибли несколько военных.

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На сайте Минобороны отмечается, что в данный момент рассматривается несколько версий, которые привели к чрезвычайному происшествию. Основной версией является нарушение мер безопасности во время проведения учений.

На место происшествия срочно направлена оперативная группа во главе с заместителем Министра обороны Украины и ответственными за проведение расследования лицами.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 6 июля, утром на Ривненском полигоне во время учений разорвало миномет. Сообщалось, что трое людей погибли, еще девять получили ранения различной степени тяжести.