На Николаевщине неизвестные подожгли лесное урочище
11:28, 04 июля 2018Происшествия
68 0
Пожар распространился на площади 6 тысяч кв. м.
В лесном урочище на Николаевщине произошел пожар / фото ГСЧС
В Баловно-Матвеевском лесном урочище Новоодесского района Николаевской области произошел пожар.
Как сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций, сообщение о пожаре поступило к спасателям в 17:18 3 июля.
"На месте выяснилось, что огонь частично задел и молодые насаждения, существовала угроза верхового пожара", - сообщили в ГСЧС.
В 18:56 спасателям удалось ликвидировать пожар на площади 6 тысяч кв. м. Как выяснили в ГСЧС, причина пожара - поджог.
Как сообщал УНИАН, 30 июня в селе Рубановка Херсонской области сгорело 170 гектаров пшеничного поля.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter