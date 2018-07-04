На Николаевщине неизвестные подожгли лесное урочище

Пожар распространился на площади 6 тысяч кв. м.

В Баловно-Матвеевском лесном урочище Новоодесского района Николаевской области произошел пожар.

Как сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций, сообщение о пожаре поступило к спасателям в 17:18 3 июля.

"На месте выяснилось, что огонь частично задел и молодые насаждения, существовала угроза верхового пожара", - сообщили в ГСЧС.

В 18:56 спасателям удалось ликвидировать пожар на площади 6 тысяч кв. м. Как выяснили в ГСЧС, причина пожара - поджог.

Как сообщал УНИАН, 30 июня в селе Рубановка Херсонской области сгорело 170 гектаров пшеничного поля.