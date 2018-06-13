Массовое отравление в школе Николаева устроил подросток (видео)

Парень признался, что в школу пришел к друзьям, а баллончик с газом распылил якобы случайно в туалете.

16-летний парень признался, что устроил массовое отравление детей в Николаеве.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Еще в конце мая ученик распылил в школе перцовый газ, а когда сверстникам стало плохо, испугался и убежал. У детей были одинаковые симптомы: кашель, головокружение и головная боль.

Парень рассказал, что в школу пришел к друзьям, баллончик с газом распылил якобы случайно в туалете. Теперь ему грозит либо штраф, либо год условного лишения свободы.

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Как сообщал УНИАН, 21 мая в Николаеве из-за распыления неизвестного вещества в помещении общеобразовательной школы № 6 эвакуировали около 400 учащихся и работников, 36 детей были госпитализированы.