Полиция отреагировала на разгром лагеря ромов в Голосеевском парке

Полиция открыла уголовное производство из-за поведения "Нацдружин" в лагере ромов.

Полиция Киева пообещала жестко отреагировать на разгром лагеря ромов в Голосеевском парке.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Полиция открыла уголовное производство.

"Вчера в Национальном парке «Голосеевский» на территории Святошинского района столицы сотрудники полиции проводили профилактические мероприятия. В результате проведения таких мероприятий в месте временного поселения в парке были установлены личности всех присутствующих там граждан. А именно - представителей цыганской народности. После того, как люди, которые жили во временном поселении, сегодня оставили его, группа лиц одной из общественных организаций с топорами и молотами прибыла на территорию парка. Снимая все на видео, они разбили временные сооружения, препятствуя работникам парка и лесного хозяйства расчищать территорию. В результате таких действий никто не пострадал", - говорится в сообщении.

По факту этих действий полицией Киева открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.

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"Полиция будет жестко реагировать на нарушения закона независимо от того, членами каких организаций есть нарушители. Никто не имеет права совершать незаконные действия, ставить псевдо ультиматумы или ради пиара проводить показательные погромы в отношении других граждан. В частности, и в отношении представителей этнических меньшинств", - подчеркнули в ведомстве.

В полиции напомнили, что за такие действия предусмотрена установленная законом ответственность, к которой будут привлечены все нарушители. Независимо от того, в составе каких-либо общественных организаций или формированиях они находятся.

Как сообщал УНИАН, "Национальные дружины" разгромили лагерь цыган в Голосеевском парке в Киеве.