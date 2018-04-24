На Волыни в подпольных цехах изъяли 80 килограммов янтаря

Стоимость изъятого камня составляет 200 тысяч гривень.

На Волыни в подпольных цехах правоохранители изъяли 80 килограммов янтаря и оборудование для его обработки.

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Как сообщили УНИАН в секторе коммуникации ГУ Нацполиции в Волынской области, сегодня правоохранители пресекли деятельность трех подпольных цехов по обработке янтаря. Так называемые «мастерские» располагались в жилых и подсобных помещениях в одном из поселков Маневицкого района.

Правоохранители провели там обыски, во время которых изъяли почти 80 кг необработанного и обработанного янтаря-сырца различной фракции, стоимость которого достигает 200 тыс. гр, и оборудование для его обработки.

Устанавливаются каналы поступления и сбыта янтаря.