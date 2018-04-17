"Опаздывал на вокзал": пассажир легковушки рассказал подробности кровавого ДТП в Кривом Роге

15:57, 17 апреля 2018
Происшествия
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1tv.kr.ua

Молодой человек сообщил, что должен был уезжать в Днепр и до отправления оставалось порядка 10 минут, пишет "Первый городской".

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По его словам, маршрутку не успели увидеть якобы из-за деревьев. Сын водителя иномарки сообщил, что с места происшествия отца госпитализировали из-за травмы после удара об руль. Сейчас мужчина проходит медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови. Несовершеннолетний пассажир серьёзно не пострадал.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Кривом Роге произошла крупная авария, в результате которой 8 человек погибли, 18 - травмированы. Около 5.53 утра на перекрестке улиц Металлургов и Героев АТО столкнулись автомобиль Маzdа, маршрутный микроавтобус и автобус, перевозивший сотрудников одного из предприятий. Завтра в Кривом Роге объявлен День траура.

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Теги: #ДТП#Кривой Рог