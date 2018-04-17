"Опаздывал на вокзал": пассажир легковушки рассказал подробности кровавого ДТП в Кривом Роге

Водитель легковушки спешил отвезти на вокзал своего сына. Молодой человек заявил, что они не увидели маршрутку из-за деревьев.

Сын водителя иномарки, которая стала участницей смертельной аварии, находился на пассажирском сидении. Парень утверждает, что его отец прибавил скорость, поскольку они опаздывали на автовокзал.

Молодой человек сообщил, что должен был уезжать в Днепр и до отправления оставалось порядка 10 минут, пишет "Первый городской".

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По его словам, маршрутку не успели увидеть якобы из-за деревьев. Сын водителя иномарки сообщил, что с места происшествия отца госпитализировали из-за травмы после удара об руль. Сейчас мужчина проходит медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови. Несовершеннолетний пассажир серьёзно не пострадал.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Кривом Роге произошла крупная авария, в результате которой 8 человек погибли, 18 - травмированы. Около 5.53 утра на перекрестке улиц Металлургов и Героев АТО столкнулись автомобиль Маzdа, маршрутный микроавтобус и автобус, перевозивший сотрудников одного из предприятий. Завтра в Кривом Роге объявлен День траура.