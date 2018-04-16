В Днепре задержали двух граждан Узбекистана за ограбление студентов

20:42, 16 апреля 2018
Происшествия
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Мужчины угрожая ножом отобрали два мобильных телефона / фото dp.npu.gov.ua

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Днепропетровской области, 23-летние мужчины под угрозой ножа отобрали два мобильных телефона Huawei и Sony у студентов, один из которых - несовершеннолетний.

Грабителей задержали патрульные полицейские неподалеку от места совершения преступления - возле пешеходного моста на остров Монастырский.

Оба мобильных телефона, отобранные у студентов, находились у задержанных. Мужчин доставили в Соборное отделение полиции. Оказалось, что граждане Узбекистана прибыли в Днепр в сентябре прошлого года для обучения в одном из вузов города.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 УК Украины (разбой). Подозреваемые задержаны, о происшествии сообщено в консульство Республики Узбекистан.

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Теги: #Днепр#студенты#ограбление