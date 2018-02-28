На Львовщине задержали иностранца, которого Интерпол разыскивал семь лет
15:50, 28 февраля 2018Общество
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Им оказался 46-летний гражданин одной из стран Евросоюза.
Сейчас решается вопрос о его экстрадиции \ Фото УНИАН
Во Львовской области правоохранители задержали иностранца, который с 2011 года находится в международном розыске за совершение изнасилования группой лиц.
Читайте такжеНа Одесщине пограничники задержали разыскиваемого Интерполом россиянинаКак сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции области, 27 февраля сотрудники уголовного розыска совместно с сотрудниками сектора международного полицейского сотрудничества Главного управления Нацполиции области в городе Великие Мосты Сокальского района обнаружили и задержали 46-летнего гражданина одной из стран ЕС, который с 2011 года находится в международном розыске за совершение изнасилования группой лиц.
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, решается вопрос о его экстрадиции.
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