На Львовщине задержали иностранца, которого Интерпол разыскивал семь лет

Им оказался 46-летний гражданин одной из стран Евросоюза.

Во Львовской области правоохранители задержали иностранца, который с 2011 года находится в международном розыске за совершение изнасилования группой лиц.

Читайте такжеНа Одесщине пограничники задержали разыскиваемого Интерполом россиянинаКак сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции области, 27 февраля сотрудники уголовного розыска совместно с сотрудниками сектора международного полицейского сотрудничества Главного управления Нацполиции области в городе Великие Мосты Сокальского района обнаружили и задержали 46-летнего гражданина одной из стран ЕС, который с 2011 года находится в международном розыске за совершение изнасилования группой лиц.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, решается вопрос о его экстрадиции.