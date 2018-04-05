В столичные школы и детсады поставляли просроченные продукты питания – полиция

В детские сады привозили макароны с мышиными экскрементами и сыр с просроченным сроком годности.

Правоохранители расследуют факты поставок некачественных продуктов питания в школы и детские сады Киева.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, в настоящее время у следователей достаточно оснований считать, что общество, которое осуществляло поставки продуктов, присвоило себе более 5,6 миллионов гривень.

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Отмечается, что в декабре прошлого года в Соломенское управление полиции обратились активисты, которые заявляли о необходимости проверки снабжения учебных заведений столицы некачественными продуктами питания.

Заявители указали, что общество, которое выиграло тендер на поставку продуктов в школы и садики, не выполняет условия договоров. В частности его представители по собственному желанию и без предупреждений прекращают привозить продукцию.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Следователи полиции получили информацию о внесении обществом заведомо недостоверных сведений в тендерную документацию. Так, адреса складских помещений, производственных и упаковочных мощностей, поставщиков продукции, медицинские документы работников оказались фиктивными.

«Во время проведения следственных действий правоохранители получили документы по поставке обществом в садики макарон с мышиными экскрементами, а поставленны твердый сыр имеет просроченный срок годности. Также мясо, срок годности которого, согласно Инструкции по организации питания детей в дошкольных учреждениях, составляет 48 часов, поставляют только раз в неделю. Это делает невозможным его включение в рацион детей и приводит к изменениям в примерном меню», - отмечается в сообщении.

На нескольких объектах полиция изъяла образцы поставленной продукции, которые были отправлены на исследование. Результаты экспертизы показали, что продукты не соответствуют государственным стандартам Украины.

«Таким образом, есть основания считать, что должностные лица общества в течение 2016-2018 годов легализовали денежные средства на общую сумму более 5,6 миллионов гривень, большая часть которых являются государственными», - отмечают в полиции.

По указанным фактам продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Оценку действий представителей фирмы также предоставят сотрудники профильных служб.

Ранее сообщалось, что журналисты рассказали о том, как в столичных детсадах экономят на питании малышей. В детских заведениях столицы малыши не доедают иногда до 50% от нормы.