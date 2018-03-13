Скандал с питанием в детсадах Киева: медсестру, рассказавшую о голодных детях, собираются уволить (видео)

Скандальная история о том, что в детских садах столицы малыши не доедают иногда 50% от нормы, продолжается.

Медсестру, которая показала как кормят малышей в детсадах, собираются уволить.

Об этом говорится в сюжете программы "Гроші". Сразу после выхода сюжета медсестра, которая показала, как на самом деле выглядит питание в одном из столичных детсадов, попадает в немилость высшего руководства.

Скандальная история о том, что в детских садах столицы малыши не доедают иногда 50% от нормы, получила свое продолжение. "Прокуратуру собираются вызвать в садик и по статье меня уволить. По какой, они не отмечают", - комментирует медсестра.

Читайте такжеКрасная рыба, стейки и ананасы: кто и сколько планирует заработать на питании украинской армии (видео)

В отделе образования, который курирует все питание района, родителей пригласили на срочное собрание однако медсестру на него не пригласили. Она уверена, что ее не пригласили специально, чтобы не дать возможности пояснить родителем, почему дети недоедали в садиках.

Чиновница Людмила Рожкова, которая отвечает за все садики Деснянского района, заявила что родителям не станут перерасчитывать квитанции, несмотря на то, что детей недокармливали - поскольку по бумагам, все "было в наличии".

Ранее сообщалось, что журналисты рассказали о том, как в столичных детсадах экономят на питании малышей. В последнее время дети из детсадов в Киеве начали возвращаться домой голодными.