СБУ задержала подозреваемых в подрыве "Мемориала львовских орлят": причастны российские спецслужбы

По имеющейся информации, акт вандализма финансировали лица из окружения экс-президента Виктора Януковича, под курированием российских спецслужб.

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что сотрудники спецслужбы задержали двух лиц, которые взорвали польский военный «Мемориал львовских орлят» на Лычаковском кладбище.

Как сообщает пресс-центр СБУ, об этом Грицак сказал во время рабочей поездки в Одесскую область.

В частности, по его словам, ключевой акцент кремлевские кураторы делают на инспирирование межэтнических конфликтов и дестабилизации ситуации в отдельных областях страны.

«Недавно мы разоблачили организованную группировку, которая, по указу из РФ, осуществило акты вандализма в отношении объектов национально-культурного наследия национальных меньшинств в различных регионах Украины», - отметил Грицак.

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В связи с этим сказано, что на днях сотрудники СБУ задержали двух исполнителей подрыва польского «Мемориала Орлят» на Лычаковском кладбище во Львове, которые также подожгли польский туристический автобус.

«По имеющейся информации, финансирование терактов осуществлялось окружением беглого экс-президента под кураторством российских спецслужб», - заявил глава СБУ.

По его словам, российские спецслужбы не оставляют попыток расшатать ситуацию.

Как сообщал УНИАН, вечером 13 марта на Лычаковском кладбище во Львове, неподалеку от польского захоронения «Мемориал львовских орлят» произошел взрыв. По предварительным данным полиции, взорвалась граната РГД-5. В результате взрыва образовалась воронка диаметром 20 см, пострадавших не было, сооружения мемориала повреждений не понесли.

1 апреля в некоторых СМИ и соцсетях появилась информация о том, что ночью вблизи Стрыйского автовокзала во Львове неизвестные лица якобы подожгли польский автобус и обклеили его красно-черными листовками.

2 апреля в областных управлениях полиции и ГСЧС опровергли информацию о поджоге польского автобуса во Львове.