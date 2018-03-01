В Запорожье сильный ветер сорвал утеплитель с многоэтажки (фото)
14:59, 01 марта 2018Происшествия
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К счастью, в это время там не проходили люди. Утеплитель, по видимому, был некачественно уложен.
Произошло ЧП в Шевченковском микрорайоне / фото zanoza-news.com
В Запорожье произошло ЧП в Шевченковском микрорайоне. Сильный ветер сорвал со стены многоэтажного дома утеплитель.
Об этом сообщает Gazeta.zp.ua. Утеплитель, по видимому, был некачественно уложен. К счастью, в это время здесь не проходили люди.
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