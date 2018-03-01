В Запорожье сильный ветер сорвал утеплитель с многоэтажки (фото)

14:59, 01 марта 2018
Происшествия
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Произошло ЧП в Шевченковском микрорайоне / фото zanoza-news.com

Об этом сообщает Gazeta.zp.ua. Утеплитель, по видимому, был некачественно уложен. К счастью, в это время здесь не проходили люди. 

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Ранее сообщалось, что в Херсоне снега местами намело по шею, горожане передвигаются на лыжах.

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Новость в сюжете: Снегопад в Украине
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