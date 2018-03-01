В Запорожье сильный ветер сорвал утеплитель с многоэтажки (фото)

К счастью, в это время там не проходили люди. Утеплитель, по видимому, был некачественно уложен.

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