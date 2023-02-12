Никто из пользователей не смог объяснить, почему персонаж оказался голым.

The Elder Scrolls V: Skyrim можно смело назвать кладезем самых разнообразных багов. Некоторые из них разработчики исправляют только спустя десять лет после релиза. А другие применяются игроками для создания сверхмощного оружия. Большинство ошибок в проекте хорошо известны, но иногда обнаруживаются новые. Одним из свежих загадочных багов недавно поделился посетитель форума Reddit под псевдонимом petedems.

Пользователь опубликовал фото курьера, который доставляет послания в Skyrim. Он стоял на улице посреди города без одежды. На персонаже были лишь сапоги и набедренная повязка. Рetedems спросил других игроков о возможной причине возникновения бага. Проблема точно появилась не из-за модификаций, как это часто бывает, ведь пользователь их не устанавливал.

Комментаторы на Reddit так и не смогли объяснить суть ошибки. Но зато они начали делиться своими странностями с курьерами в Skyrim. Один из игроков рассказал, что выдел доставщика писем в ценных доспехах из чешуи дракона. Как именно персонаж получил броню, неизвестно. А другой пользователь однажды застал курьера во время плавания в водоеме. Однако здесь хотя бы понятно, что проблема заключается в поиске оптимального маршрута, когда NPC движется к цели.

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Кратко о The Elder Scrolls V: Skyrim

Это легендарная экшен-RPG, которая вышла десять лет назад. Недавно она получила юбилейное издание с разными добавками.

Сюжет игры рассказывает о противостоянии дракону Алдуину. Он собирается уничтожить мир, а остановить монстра способен только главный герой.

В проекте можно выполнять задания, сражаться, прокачивать персонажа, возводить собственный дом, собирать экипировку и так далее.

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