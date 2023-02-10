Благодаря своему мечу энтузиаст отправил в "длительный сон" весь Вайтран.

Похоже, у фанатов The Elder Scrolls V: Skyrim появилось новое развлечение. Они начали создавать предметы, которые дают персонажам невероятную силу. Например, в конце декабря один из пользователей сварил яд, позволяющий нанести 39 тысяч единиц урона от отравления. А теперь другой энтузиаст показал меч с эффектом паралича на 68 лет.

Оружие создал посетитель форума Reddit под псевдонимом greatgarbonz. В качестве доказательства игрок опубликовал снимок с мечом, похожим на двемерский. Клинок наносит всего 7 единиц урона и имеет общую ценность в размере 385 единиц. Однако снизу в описании оружия присутствует информация о дополнительном эффекте — шансе вызвать паралич на 2 147 483 648 секунд. В пересчете это получается чуть больше 68 лет.

Показатель указан с отрицательным эффектом, но, по словам greatgarbonz, работает как положительный и действует на врагов. Игрок проверил меч на жителях Вайтрана, отправив всех горожан на длительный паралитический "отдых".

Видео дня

В одном из комментариев greatgarbonz рассказал, как смог создать столь сильное оружие. Он воспользовался уязвимостью, которая называется "петля восстановления". Суть бага заключается в применении зачарования "Повышение навыка: алхимия" на предмете под действием зелья для укрепления наложения чар. Если повторить комбинацию много раз, можно достичь бонусов, которые не предусмотрены в игре и напрочь ломают баланс.

Кратко о The Elder Scrolls V: Skyrim

Это легендарная экшен-RPG, которая вышла десять лет назад. Недавно она получила юбилейное издание с разными добавками.

Сюжет игры рассказывает о противостоянии дракону Алдуину. Он собирается уничтожить мир, а остановить монстра способен только главный герой.

В проекте можно выполнять задания, сражаться, прокачивать персонажа, возводить собственный дом, собирать экипировку и так далее.

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