Проект разрабатывают выходцы из CD Projekt RED и Techland, которые приложили руку к "Ведьмаку 3" и Dying Light.

Польская студия Starward Industries, костяк которой состоит из бывших разработчиков "Ведьмака 3", опубликовала новый трейлер грядущей игры The Invincible, созданной по мотивам фантастического романа Станислава Лема.

Ролик также раскрывает дату выхода проекта – он появиться в, итак, перегруженный осенний период. Игроки отправятся на изучение загадочной планеты уже 6 ноября 2023 года.

Вместе с тем у украинских геймеров будет дополнительная мотивация опробовать новую игру от создателей "Ведьмак 3 – она получит официальную украинскую локализацию в виде субтитров. Перевод не придется ждать и он будет доступен сразу на момент релиза в ноябре.

The Invincible — что нужно знать об игре

Проект разрабатывают выходцы из CD Projekt RED и Techland, которые приложили руку к "Ведьмаку 3" и Dying Light.

Сюжет The Invincible рассказывает о том, как ученый межпланетной экспедиции пытается найти своих коллег на опасной планете Регис III.

Игрокам придется применять разные устройства, например, дроны или сканеры, и собственную смекалку, чтобы выжить. Разработчики отмечают, что это будет нелинейный триллер, где сюжет будет развиваться на основе решений самого игрока.

The Invincible выйдет на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S.

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