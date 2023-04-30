Это будет приключение с упором на исследования.

Студия Starward Industries, в которую входят разработчики "Ведьмака 3", и издательство 11 bit studio в партнерстве с IGN опубликовали 10-минутное прохождение The Invincible — игры по мотивам романа "Непобедимый" Станислава Лема.

На видео демонстрируется геймплей из демоверсии проекта. Она будет доступна в Steam с 4 по 8 мая в рамках фестиваля LudoNarraCon. Ролик начинается с путешествия главной героини Ясны на поверхности планеты Регис III. Девушка прибыла в лагерь и встретилась с андроидом, который не отвечал на команды.

Затем Ясна заглянула в палатку и увидела знакомого ученого. Правда, тот не реагировал на героиню, а лишь что-то невнятно бормотал. Девушка начала изучать тело коллеги, например, проверила реакцию глаз на свет. По мнению Ясны, мужчина впал в глубокий ступор по неизвестной причине.

Во второй половине ролика показаны поиски подсказок о произошедшем в лагере и попытки починить андроида, который может владеть полезной информацией. Героиня исследовала местность, рассматривала предметы и установила реле. Однако беседа с роботом не вошла в геймплейную демонстрацию.

The Invincible — что известно об игре

Проект разрабатывают выходцы из CD Projekt RED и Techland, которые приложили руку к "Ведьмаку 3" и Dying Light.

Сюжет The Invincible рассказывает о том, как ученый межпланетной экспедиции пытается найти своих коллег на опасной планете Регис III.

Игрокам придется применять разные устройства, например, дроны или сканеры, и собственную смекалку, чтобы выжить.

При прохождении пользователи раскроют многочисленные тайны, которые скрыты на Регисе III.

The Invincible выйдет в 2023 году на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S.

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