Студия уже "обожглась" с PlayStation 4 и Xbox One, выпустив забагованный Cyberpunk 2077.

Мы знаем, что The Witcher 4 точно выйдет на ПК, но CD Projekt RED пока не могут назвать консоли, на которых будет доступна игра. Об этом в интервью Eurogamer рассказал руководитель разработки Себастьян Калемба.

На вопрос журналистов о том, смогут ли они гарантировать нормальную работу Ведьмака 4 на современных консолях, включая Xbox Series S, в CD Projekt RED ответили, что пока не могут дать однозначного ответа. Разработчики намерены выпустить игру на ключевых платформах: ПК, Xbox и Sony. Но в настоящее время студия не может назвать конкретные целевые платформы.

Сейчас мы вместе с инжерами Epic работаем над движком Unreal Engine 5 и нашим собственным билдом. Очевидно, нам хочется поддерживать все платформы – ПК, Sony и Xbox – но сейчас я не могу сообщить больше деталей – Себастьян Калемба.

Интересный момент: в трейлере "Ведьмака 4" присутствовала пометка о том, что он был создан на еще не анонсированной видеокарте Nvidia GeForce RTX. Вероятно, речь идет о флагманской RTX 5090. И по производительности она будет сильно обходить и PlayStation 5, и Xbox Series.

Хоть первый трейлер и пререндер, в CD Projekt RED заявляют, что создавался он с видением, как будет выглядеть полноценная игра. В синематике используется модифицированная версия движка, а все ассеты и модели взяты прямиком из игры.

Склонность авторов избегать конкретики по поводу поддерживаемых консолей может быть связана из-за проблем, возникших с Cyberpunk 2077. Тогда игру выпустили на PlayStation 4 и Xbox One, но из-за их устаревшего железа релизная версия работала чрезвычайно плохо и стала источником множества злых мемов.

У The Witcher 4 пока нет ни даты выхода, ни релизного окна. Почти наверняка проект выйдет не раньше конца 2026 года, то есть его релиз вполне может совпасть с выходом консолей нового поколения. Сразу несколько источников уверяют, что Microsoft выпустит новый Xbox в 2026 году, а это на год-два раньше за предполагаемый запуск PS6.

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