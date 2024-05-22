По сути, это тот же набор инструментов, который использовался CDPR для создания хитовой игры.

Польская студия CD Projekt RED спустя почти 10 лет после релиза представила новый редактор для своей хитовой RPG "Ведьмак 3". Инструментарий под названием REDkit уже доступен всем желающим в Steam, Epic Games Store и GOG.

По сути, разработчики дали "народным умельцам" безграничную свободу, позволяя дополнять или изменять игру, создавая новые задания персонажей, анимации и уникальную броню. При этом, уже имеющиеся в игре квесты, тоже можно будет изменять.

Вдобавок, The Witcher 3 получил еще одно крупное обновление. В нем обеспечили поддержку мастерской Steam: геймеры смогут загружать и устанавливать модификации по нажатию одной кнопки. Не обошлось и без исправления ошибок.

Редактор игры доступен бесплатно владельцам лицензионной копии "Ведьмак 3: Дикая Охота". Для работы утилиты также необходимо наличие установленной игры. Пока что REDkit поддерживается только на ПК, так же как и созданные с его помощью модификации.

В сети уже начали появляться первые моды, созданные с помощью REDkit. Энтузиасты портировали карту Вызимы из первого "Ведьмака" в третью часть, а дизайнер квестов "Ведьмака" выпустил мод с альтернативной версией квеста "Давным-давно" из дополнения Blood and Wine.

Очевидно, данный функционал поможет фанатам скоротать время в ожидании нового "Ведьмака". Недавно была информация, что новая часть по-прежнему находится на стадии предварительного производства. Таким образом, релиз игры, вероятно, состоится не раньше 2027 года.

Уже известно, что проект под кодовым названием Project Polaris станет первой игрой из новой трилогии The Witcher и заложит фундамент для сиквелов. Две другие части должны выйти в течение шести лет после дебютной. В CD Project говорят, что новая трилогия станет нечто совершенно иным – фанатам не стоит ожидать простой клон "Дикой Охоты".

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