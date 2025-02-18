С помощью ваучеров можно неплохо сэкономить на покупке игр для портативки.

Nintendo обновила страницу поддержки и уточнила, что ваучеры для Switch не будут работать с эксклюзивами Switch 2. Это касается всех регионов и окончательно закрывает вопрос для тех, кто надеялся сэкономить на новинках следующего поколения.

Эти ваучеры продаются парами за 100 долларов и доступны только подписчикам Switch Online. Их можно обменять на две цифровые копии игр в eShop, что позволяло покупать игры дешевле. Многие предполагали, что новая консоль не поддержит старые ваучеры, но учитывая ожидаемую схожесть устройств, надежда всё же оставалась. Теперь понятно, что Nintendo предпочла не делиться скидками с владельцами Switch 2.

Ранее мы рассказывали, что итальянский магазин техники уже анонсировал предзаказы Nintendo Switch 2. Цена составила 365 евро или 16 тысяч гривен, что даже немного ниже, чем ожидалось по слухам.

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Также ожидается, что на Switch 2 выйдет множество игр под издательством Xbox, среди них DOOM: The Dark Ages, Starfield, Microsoft Flight Simulator 2024 и даже "визитная карточка" Xbox Gears of War.

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