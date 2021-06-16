Разработчики постарались избежать демонстрации ненормативной лексики в новом трейлере, показанном на E3, однако в самой игре ее будет много

В предстоящем украинском шутере S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl будет много ненормативной лексики.

Об этом в Твиттере после презентации нового трейлера игры рассказал PR-менеджер студии GSC Game World Захар Бочаров.

"Будет более крепкая лексика (В игре – УНИАН). Конференция накладывает ограничения в плане доступных для использования слов, а запикивать не хотелось", – пояснил Бочаров отсутствие мата в трейлере игры.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl выйдет 28 апреля 2022 года на ПК и Xbox Series X. В день релиза шутер достанется бесплатно подписчикам сервиса Game Pass. В цифровом магазине Steam стандартное издание второго "Сталкера" обойдется в 895 грн, а на официальном сайте разработчиков – $60. Оформить предзаказ на игру можно уже сейчас.

Ожидается, что на PlayStation 5 игру выпустят спустя 3 месяца после релиза на других платформах.

Трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

Что уже известно про S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

Вторая часть "Сталкера" будет сочетать элементы шутера от первого лица, хоррора и иммерсивного симулятора.

В игре будет нелинейный сюжет с разнообразными вариантами развития событий, и несколько разных концовок.

Разработчики обещают графику нового поколения, созданную с использованием передовых технологий фотограмметрии и сканирования.

В S.T.A.L.K.E.R. 2 будет продвинутая система искусственного интеллекта и усовершенствованная система симуляции жизни под названием A-Life 2.0. благодаря ей персонажи, мутанты и животные будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.

В сиквеле игроков ожидают иммерсивные механики выживания такие как голод, сон, кровотечение и облучение. А также динамическая смена погоды, и цикл дня и ночи.

В игре будет 30 видов оружия с возможностью его модифицировать.

Самые ценные артефакты и секреты Зоны будут спрятаны в наиболее опасных местах.

Помимо обычных аномалий, будут и уникальные разрушительные архи-аномалии.

Игрокам разрешат устанавливать пользовательские моды.

Мультиплеер добавят после релиза.

Напомним, после презентации нового трейлера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl на E3 в Сети разгорелся скандал из-за "русифицированного подзаголовка" игры. Украинские геймеры негативно восприняли тот факт, что киевская студия GSC Game World написала не Chornobyl, а Chernobyl – перевод с русского, а не с украинского. Также отечественным поклонникам шутера не понравилось, что трейлер демонстрировался с российской, а не с украинской озвучкой. К слову, украинскую озвучку разработчики обещали добавить в игру.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов