Для установки потребуется 150 ГБ на жестком диске.

Предстоящий шутер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl получит полную украинскую локализацию – не только субтитры, но и озвучку.

После презентации нового трейлера игры на выставке E3 разработчики открыли предзаказы в Steam, опубликовали системные требования и раскрыли новые подробности.

"Возьмите на себя роль сталкера-одиночки и исследуйте бесшовный фотореалистичный открытый мир радиоактивной зоны площадью 64 квадратных километра с разнообразными локациями, которые позволят взглянуть на пост-апокалиптическую мир под разными углами. Прокладывайте свой путь по Зоне, чтобы определить собственную судьбу. Пройдите по нехоженым тропам крайне разветвленной истории" – сообщают разработчики на странице игры в Steam.

Минимальные системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

ОС: Windows 10;

Процессор: AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i5-7600K;

Оперативная память: 8 ГБ ОЗУ;

Видеокарта: AMD Radeon RX 580 8ГБ / NVIDIA GeForce GTX 1060 6ГБ;

Место на диске: 150 ГБ.

Рекомендуемые системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

ОС: Windows 10;

Процессор: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K;

Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ;

Видеокарта: AMD Radeon RX 5700 XT 8ГБ / NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8ГБ / NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11ГБ;

Место на диске: 150 ГБ.

Новые подробности о S.T.A.L.K.E.R. 2

Вторая часть будет сочетать элементы шутера от первого лица, хоррора и иммерсивного симулятора.

В игре будет нелинейная история с разнообразными вариантами развития событий, который приведут к разным концовкам.

Разработчики обещают графику нового поколения, созданную с использованием передовых технологий фотограмметрии и сканирования.

В S.T.A.L.K.E.R. 2 будет продвинутая система искусственного интеллекта и усовершенствованная система симуляции жизни под названием симуляция A-life 2.0. благодаря ей персонажи, мутанты и животные будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.

Иммерсивные механики выживания такие как голод, сон, кровотечение, облучение.

Динамическая смена погоды и цикл дня и ночи.

В игре будет 30 видов оружия и возможность его модифицировать.

Самые ценные артефакты и секреты Зоны будут спрятаны в наиболее опасных местах.

Помимо обычных аномалий, будут и уникальные разрушительные архи-аномалии.

Возможность устанавливать пользовательские моды.

Мультиплеер добавят после релиза.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl выйдет 28 апреля 2022 года на ПК и Xbox Series X. В день релиза шутер станет доступен подписчикам сервиса Game Pass. Оформить предзаказ на игру можно уже сейчас. В Steam за стандартное издание второй части "Сталкера" просят 895 грн, а на официальном сайте разработчика – $60.

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Автор: Сергей Коршунов