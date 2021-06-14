Многие поклонники считают, что украинские разработчики должны были правильно написать слово Chernobyl в подзаголовке к долгожданной игре.

Вчера на выставке E3 2021 украинские разработчики презентовали новый трейлер шутера S.T.A.L.K.E.R. 2. Игра получила подзаголовок Heart of Chernobyl. И именно из-за него в Твиттере разгорелся скандал.

Многие украинские поклонники негативно восприняли российскую транслитерацию слова Chernobyl в названии игры. Так как по правилам украинский город Чорнобиль разработчики должны были перевести, как Chornobyl.

"Транслітерувати назву міста з тої мови, якою говорять у країні, якій це місто належить? Ні, ви що, транслітерувати назву з мови окупанта, загарбників і винуватців трагедії? Оце по-нашому!", – написал один из пользователей в Твиттер.

Из-за неправильной транслитерации и трейлера, выпущенного на русском языке, многие западные игроки решили, что игру делают российские разработчики.

Украинские геймеры также раскритиковали за это студию GSC Game World. И это при том, то основатель студии, Сергей Григорович, неоднократно высказывал свои патриотические взгляды.

В результате в Твиттере появился хештег ChornobylNotChernobyl.

"Серйозно? У вас трейлер російською, але гра про Чорнобиль, який в Україні. За весь трейлер було тільки одне "малюю" українською і все. І чому Chernobyl, а не Chornobyl? Це ж не правильна форма, чи це гра про СССР?", – возмутился один из пользователей в Твиттер.

Впрочем, стоит отметить, что разработчики пообещали добавить в S.T.A.L.K.E.R. 2 полную украинскую локализацию – речь не только про субтитры, но и озвучку.

Трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl выйдет 28 апреля 2022 на ПК и Xbox Series X/S. В день релиза игра станет доступна подписчикам сервиса Game Pass. Оформить предзаказ на сиквел культового украинского шутера можно уже сейчас. В Steam за стандартное издание второй части "Сталкера" просят 895 грн, а на официальном сайте разработчика – $60.

Напомним, наша страна уже давно бьется над проблемой правильной транслитерации украинского алфавита латиницей. С октября 2018 года Министерство иностранных дел Украины запустило онлайн-кампанию, в рамках которой обращается к иностранным СМИ с целью корректировки правописания города Киев (#KyivNotKiev). Верную транслитерацию Киева ввели уже более 50 международных аэропортов.

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Автор: Сергей Коршунов