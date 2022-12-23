Сезон зимних распродаж в самом разгаре. Недавно ее организовала Sony в PlayStation Store, а теперь к инициативе присоединился и Steam — самый популярный игровой магазин на ПК.

Акция продлится до 5 января, 20:00 по киевскому времени. Скидки в рамках распродажи достигают 90%. Подешевели как хиты прошлых лет, так и новинки 2022-го. К последним относятся Elden Ring, Total War: Warhammer 3, Stray и другие.

В Steam также можно голосовать за лучшие игры года в 11 категориях. Есть награды за сюжет, геймплей, кооператив и так далее. Победителей определяют только пользователи, в отличие от The Game Awards и прочих церемоний.

Видео дня

Лучшие предложения на зимней распродаже в Steam

  • Metro Exodus — 126 гривен;
  • Fallout 76 — 133 гривны;
  • Monster Hunter Rise — 699 гривен;
  • God of War — 719 гривен;
  • Marvel's Guardians of the Galaxy — 489 гривен;
  • Tunic — 341 гривна;
  • Cyberpunk 2077 — 449 гривен;
  • Red Dead Redemption 2 — 296 гривен;
  • Persona 5 Royal — 1259 гривен;
  • Sekiro: Shadows Die Twice — GOTY Edition — 804 гривны;
  • Grounded — 320 гривен;
  • Forza Horizon 5 — 779 гривен;
  • The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition — 115 гривен;
  • It Takes Two — 399 гривен;
  • Total War: Warhammer 3 — 974 гривны;
  • Stray — 319 гривен;
  • Assassin's Creed Valhalla — 302 гривны;
  • Battlefield V — 129 гривен;
  • The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition — 162 гривны;
  • DOOM Eternal — 162 гривны;
  • Mass Effect Legendary Edition — 374 гривны;
  • Horizon Zero Dawn Complete Edition — 329 гривен;
  • Gotham Knights — 374 гривны;
  • Hitman 3 — 397 гривен;
  • Call of Duty: Modern Warfare II — 1988 гривен;
  • Elden Ring — 559 гривен.

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