Сезон зимних распродаж в самом разгаре. Недавно ее организовала Sony в PlayStation Store, а теперь к инициативе присоединился и Steam — самый популярный игровой магазин на ПК.
Акция продлится до 5 января, 20:00 по киевскому времени. Скидки в рамках распродажи достигают 90%. Подешевели как хиты прошлых лет, так и новинки 2022-го. К последним относятся Elden Ring, Total War: Warhammer 3, Stray и другие.
В Steam также можно голосовать за лучшие игры года в 11 категориях. Есть награды за сюжет, геймплей, кооператив и так далее. Победителей определяют только пользователи, в отличие от The Game Awards и прочих церемоний.
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Лучшие предложения на зимней распродаже в Steam
- Metro Exodus — 126 гривен;
- Fallout 76 — 133 гривны;
- Monster Hunter Rise — 699 гривен;
- God of War — 719 гривен;
- Marvel's Guardians of the Galaxy — 489 гривен;
- Tunic — 341 гривна;
- Cyberpunk 2077 — 449 гривен;
- Red Dead Redemption 2 — 296 гривен;
- Persona 5 Royal — 1259 гривен;
- Sekiro: Shadows Die Twice — GOTY Edition — 804 гривны;
- Grounded — 320 гривен;
- Forza Horizon 5 — 779 гривен;
- The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition — 115 гривен;
- It Takes Two — 399 гривен;
- Total War: Warhammer 3 — 974 гривны;
- Stray — 319 гривен;
- Assassin's Creed Valhalla — 302 гривны;
- Battlefield V — 129 гривен;
- The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition — 162 гривны;
- DOOM Eternal — 162 гривны;
- Mass Effect Legendary Edition — 374 гривны;
- Horizon Zero Dawn Complete Edition — 329 гривен;
- Gotham Knights — 374 гривны;
- Hitman 3 — 397 гривен;
- Call of Duty: Modern Warfare II — 1988 гривен;
- Elden Ring — 559 гривен.