Несколько месяцев подряд самой ожидаемой игрой в Steam была экшен-RPG во вселенной "Гарри Поттера" Hogwarts Legacy. Когда она вышла, лидерство на две недели занял симулятор выживания Sons Of The Forest. Но теперь состоялся релиз и этого проекта, пускай и в раннем доступе. В результате у титула самой ожидаемой игры опять появился другой владелец.
Первое месте в рейтинге заняла Starfield — космическая экшен-RPG от создателей The Elder Scrolls V: Skyrim и последних частей Fallout. Согласно недавним слухам, свежая презентация проекта пройдет в марте, а выйдет он в июне. Правда, на этот счет поступают и противоречивые сведения, мол, Bethesda Game Studios хочет получить больше времени на разработку, а Microsoft настаивает на скором релизе.
На второй позиции расположилась Dark and Darker — кооперативный приключенческий экшен с групповыми сражениями между пользователями и битвами с существами под управлением ИИ. Третье место досталось Party Animals, которая посвящена многопользовательским боям антропоморфных зверушек на разнообразных аренах. А следом идут метроидвания Hollow Knight: Silksong и стратегия с элементами симулятора Manor Lords. Для украинского шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl в списке тоже нашлось место.
Десять самых ожидаемых игр в Steam
- Starfield;
- Dark and Darker;
- Party Animals;
- Hollow Knight: Silksong;
- Manor Lords;
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl;
- Frostpunk 2;
- ARK 2;
- The Last of Us Part I;
- Hades II.