Теперь аудитория сервиса сильнее всего хочет опробовать Starfield.

Несколько месяцев подряд самой ожидаемой игрой в Steam была экшен-RPG во вселенной "Гарри Поттера" Hogwarts Legacy. Когда она вышла, лидерство на две недели занял симулятор выживания Sons Of The Forest. Но теперь состоялся релиз и этого проекта, пускай и в раннем доступе. В результате у титула самой ожидаемой игры опять появился другой владелец.

Первое месте в рейтинге заняла Starfield — космическая экшен-RPG от создателей The Elder Scrolls V: Skyrim и последних частей Fallout. Согласно недавним слухам, свежая презентация проекта пройдет в марте, а выйдет он в июне. Правда, на этот счет поступают и противоречивые сведения, мол, Bethesda Game Studios хочет получить больше времени на разработку, а Microsoft настаивает на скором релизе.

На второй позиции расположилась Dark and Darker — кооперативный приключенческий экшен с групповыми сражениями между пользователями и битвами с существами под управлением ИИ. Третье место досталось Party Animals, которая посвящена многопользовательским боям антропоморфных зверушек на разнообразных аренах. А следом идут метроидвания Hollow Knight: Silksong и стратегия с элементами симулятора Manor Lords. Для украинского шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl в списке тоже нашлось место.

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Десять самых ожидаемых игр в Steam

Starfield; Dark and Darker; Party Animals; Hollow Knight: Silksong; Manor Lords; S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl; Frostpunk 2; ARK 2; The Last of Us Part I; Hades II.

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