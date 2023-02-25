Starfield / фото Bethesda Game Studios

Несколько месяцев подряд самой ожидаемой игрой в Steam была экшен-RPG во вселенной "Гарри Поттера" Hogwarts Legacy. Когда она вышла, лидерство на две недели занял симулятор выживания Sons Of The Forest. Но теперь состоялся релиз и этого проекта, пускай и в раннем доступе. В результате у титула самой ожидаемой игры опять появился другой владелец.

Первое месте в рейтинге заняла Starfield — космическая экшен-RPG от создателей The Elder Scrolls V: Skyrim и последних частей Fallout. Согласно недавним слухам, свежая презентация проекта пройдет в марте, а выйдет он в июне. Правда, на этот счет поступают и противоречивые сведения, мол, Bethesda Game Studios хочет получить больше времени на разработку, а Microsoft настаивает на скором релизе.

На второй позиции расположилась Dark and Darker — кооперативный приключенческий экшен с групповыми сражениями между пользователями и битвами с существами под управлением ИИ. Третье место досталось Party Animals, которая посвящена многопользовательским боям антропоморфных зверушек на разнообразных аренах. А следом идут метроидвания Hollow Knight: Silksong и стратегия с элементами симулятора Manor Lords. Для украинского шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl в списке тоже нашлось место.

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Самые ожидаемые игры в Steam / скриншот

Десять самых ожидаемых игр в Steam

  1. Starfield;
  2. Dark and Darker;
  3. Party Animals;
  4. Hollow Knight: Silksong;
  5. Manor Lords;
  6. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl;
  7. Frostpunk 2;
  8. ARK 2;
  9. The Last of Us Part I;
  10. Hades II.

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