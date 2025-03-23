Изначально игра была от первого лица.

В сети появилось видео с ранней версией Until Dawn, которая разрабатывалась для Playstation 3. Изначально игра задумывалась как интерактивный хоррор с видом от первого лица и поддержкой PlayStation Move, но позже концепция изменилась.

На YouTube выложили запись четырёхчасового прохождения прототипа от января 2013 года. В этой версии уже можно увидеть часть актёров, которые появились в финальном релизе.

Главной особенностью PS3-версии был геймплей с использованием Playstation Move, игроки управляли фонариком, исследовали окружение и взаимодействовали с предметами при помощи движений контроллера.

Видео дня

Однако со временем разработчики решили отказаться от этой механики и перешли на более традиционное управление с кинематографичной камерой, вдохновлённой Heavy Rain. В итоге Until Dawn вышла уже на PlayStation 4, полностью переработанная и с обновлённой подачей.

Until Dawn также обзаведётся экранизацией, премьера которой запланирована на 25 апреля. Режиссёром выступит Дэвид Ф. Сандберг, известный по хоррорам "И гаснет свет..." и "Проклятие Аннабель: Зарождение зла".

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