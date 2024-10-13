Недавно вышедшей ремейк старого эксклюзива для Playstation Until Dawn открыл дорогу сиквелу проекта
По крайней мере на это намекают актёры Хейден Панеттье и Питер Стормар, которые сыграли в игре Сэм Гиддингс и доктора Хилла.
Пользователи заметили, что в новом бонусном видео для игры, Панеттье говорит: "Люди любят Until Dawn, об этом говорит то, что они [разработчики] продолжают его".
Вскоре Питер Стормар опубликовал в сторис своего Instagram картинку, в которой сказано, что новая концовка в ремейке подтверждает долгожданное продолжение истории в следующей игре.
На данный момент это можно рассматривать лишь как неподтвержденные слухи, однако новая концовке ремейка, на которую ссылался Стормар, также намекает на возможное продолжение в ближайшем будущем
Несмотря на оптимизм актёров, ремейк Until Dawn стартовал не слишком хорошо. Дебют игры на Playstation 5 оказался на 28% слабее, чем у скандальной Concord, а пиковый онлайн в Steam в первые выходные составил всего 2607 игроков.
Переиздание Until Dawn вышло 4 октября на ПК и Playstation 5.
Напомним, что ранее мы сообщали, что Sony уберёт из продажи свой легендарный эксклюзив LittleBigPlanet 3. Корпорация была вынуждена отключить сервера игры из-за наплыва читеров.