Актёры из Until Dawn заговорили про сиквел проекта / Фото - Supermassive Games

Недавно вышедшей ремейк старого эксклюзива для Playstation Until Dawn открыл дорогу сиквелу проекта

По крайней мере на это намекают актёры Хейден Панеттье и Питер Стормар, которые сыграли в игре Сэм Гиддингс и доктора Хилла.

Пользователи заметили, что в новом бонусном видео для игры, Панеттье говорит: "Люди любят Until Dawn, об этом говорит то, что они [разработчики] продолжают его".

Вскоре Питер Стормар опубликовал в сторис своего Instagram картинку, в которой сказано, что новая концовка в ремейке подтверждает долгожданное продолжение истории в следующей игре.

Сторис Питера Стормара

На данный момент это можно рассматривать лишь как неподтвержденные слухи, однако новая концовке ремейка, на которую ссылался Стормар, также намекает на возможное продолжение в ближайшем будущем

Несмотря на оптимизм актёров, ремейк Until Dawn стартовал не слишком хорошо. Дебют игры на Playstation 5 оказался на 28% слабее, чем у скандальной Concord, а пиковый онлайн в Steam в первые выходные составил всего 2607 игроков.

Переиздание Until Dawn вышло 4 октября на ПК и Playstation 5.

Напомним, что ранее мы сообщали, что Sony уберёт из продажи свой легендарный эксклюзив LittleBigPlanet 3. Корпорация была вынуждена отключить сервера игры из-за наплыва читеров.

Вас также могут заинтересовать новости: