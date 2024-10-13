Актёр, сыгравший доктора Хилла, написал, что за ремейком пойдёт продолжение.

Недавно вышедшей ремейк старого эксклюзива для Playstation Until Dawn открыл дорогу сиквелу проекта

По крайней мере на это намекают актёры Хейден Панеттье и Питер Стормар, которые сыграли в игре Сэм Гиддингс и доктора Хилла.

Пользователи заметили, что в новом бонусном видео для игры, Панеттье говорит: "Люди любят Until Dawn, об этом говорит то, что они [разработчики] продолжают его".

Вскоре Питер Стормар опубликовал в сторис своего Instagram картинку, в которой сказано, что новая концовка в ремейке подтверждает долгожданное продолжение истории в следующей игре.

На данный момент это можно рассматривать лишь как неподтвержденные слухи, однако новая концовке ремейка, на которую ссылался Стормар, также намекает на возможное продолжение в ближайшем будущем

Несмотря на оптимизм актёров, ремейк Until Dawn стартовал не слишком хорошо. Дебют игры на Playstation 5 оказался на 28% слабее, чем у скандальной Concord, а пиковый онлайн в Steam в первые выходные составил всего 2607 игроков.

Переиздание Until Dawn вышло 4 октября на ПК и Playstation 5.

Напомним, что ранее мы сообщали, что Sony уберёт из продажи свой легендарный эксклюзив LittleBigPlanet 3. Корпорация была вынуждена отключить сервера игры из-за наплыва читеров.

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