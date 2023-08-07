Рептилия вернется в новой части, присоединившись другим классическим персонажам серии.

Анонсы персонажей для Mortal Kombat 1 продолжаются. Вслед за Ли Мей и Дарриусом, которые не появлялись в играх серии уже более 16 лет, в новой части вернется, пожалуй, один из самых любимых персонажей в серии. Это Рептилия.

Рептилия – злодейский ниндзя-ящер, умеющий плеваться кислотой и отрывать головы языком, в последних частях файтинга оставался в тени. Как известно, в Mortal Kombat 11 его и вовсе не было, что многих расстроило, ведь он, наряду со Смоуком, Скорпионом, Саб-Зиро и Рейном, принадлежит к ниндзя Внешнего мира.

В свежем трейлере MK1 под названием "Изгнанные" можно познакомиться с текущим дизайном Рептилии, также не обошлось без демонстрации фаталити. В кадр также попали Хавик, Ашра и камео-боец Сарина.

Mortal Kombat 1 — основные подробности

Новая часть является одновременно продолжением предыдущей части и очередным перезапуском всей серии, где мир создан богом огня Лю Каном. Разработчики пообещали реализовать кинематографичный сюжет и показать знакомых персонажей с неожиданной перспективы.

В игре будет много разных режимов и обновленная боевая система. Появится также механика камео-героев, которые станут помощниками в сражениях.

Игра должна выйти 19 сентября на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Те, кто предзаказал игру, смогут поиграть в нее за месяц до полноценного выхода игры в рамках бета-теста.

Ранее также стало известно, что в Mortal Kombat1 максимально упростят фаталити – это не понравилось хардкорным игрокам. Теперь фаталити активируются нажатием всего трех кнопок, а комбинация одинакова для всех персонажей в игре.

Вас также могут заинтересовать новости: