В эксперименте участвует тысяча моделей искусственного интеллекта.

Доцент вычислительной нейробиологии Массачусетского технологического института Роберт Янг провёл эксперимент в Minecraft в рамках своего стартапа Altera.

Издание MIT Technology Review сообщает, что учёные создали сервер в Minecraft и населили его персонажами, управляемыми искусственным интеллектом. Всего в эксперименте принимает участие до 1000 лингвистических моделей.

Исследователи задали нейросетям промпт на разные профессии и черты характера. Так, в виртуальной общине появились строители, фермеры, торговцы, исследователи, воины и много кто ещё. ИИ сам придумывал себе занятие, основываясь на геймплее Minecraft.

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Учёные хотели сделать общество чуть более развитым и поэтому ввели налоги для населения. При этом сами жители могли голосовать за их повышение или же понижение. Модели меняли своё мнение по поводу налогообложение в зависимости от своего круга общение.

В одной из итераций исследователи наблюдали, как одна группа ИИ пришла к концепту шуток и розыгрышей других жителей общины, а другая резко обеспокоилась проблемами экологии мира Minecraft.

В другом случае уже сами организаторы эксперимента прописали в промпте небольшой группки LLM установку на веру в пастафарианство, шуточную религию, в которой бог - это летающий макаронный монстр. Со временем вера в пасту распространилась по всей общине.

Сам Роберт Янг говорит, что глобальная цель его исследований - это создать искусственный интеллект, который сможет искренне полюбить человека, как собака любит своего хозяина.

На данный момент, в стартап Altera вложено примерно 11 миллионов долларов. Среди спонсоров - бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт.

Ранее мы рассказывали, что Google начал инвестировать в ядерную энергетику из-за ненасытного аппетита искусственного интеллекта.

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