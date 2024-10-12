Компания ответила на обновление политики лицензирования Valve в Steam.

GOG, цифровой магазин игр от CD Projekt, решил напомнить пользователям о своей политике предоставления офлайн-установщиков.

Несколько дней назад Valve добавила уведомление для пользователей Steam, что покупка цифровых товаров на её платформе не даёт права владения игрой. Хотя такое предупреждение существовало и раньше, теперь оно появляется непосредственно во время покупки в Steam. Изменение связывают с судебным положением AB 2426, которое приняли в Калифорнии. На такой шаг властей подтолкнуло решение Ubisoft удалить игру The Crew прямо с аккаунтов пользователей после закрытия серверов проекта в апреле этого года.

В ответ на это GOG опубликовала в социальных сетях пост, в котором в шутливой форме спросила у аудитории, не стоит ли им также разместить собственный баннер с предупреждением. "В связи с тем, что баннеры с предупреждениями теперь в моде, мы думаем над тем, чтобы сделать собственный. Что думаете по этому поводу?" - говорится в сообщении компании.

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Таким образом, GOG решила напомнить клиентам о своей политике. Согласно правилам магазина, пользователи, купившие продукт, получают в распоряжение офлайн-установщик без DRM-защиты и могут распоряжаться им на своё усмотрение.

Сообщение от GOG было положительно воспринято в сети. Компания известна тем, что продаёт игры без антипиратской защиты, что отличает её от других платформ.

Ранее сервис заявил о намерениях распространять фанатские глобальные моды к играм. Так в магазине уже появилась страница масштабной модификации для Fallout 4 - Fallout: London.

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