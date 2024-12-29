Раздача будет длиться до 30 декабря 18:00.

Epic Games Store продолжает радовать игроков новогодними раздачами, и на этот раз бесплатно можно получить Orcs Must Die! 3. Яркий экшен с элементами стратегии, где вам предстоит сражаться с ордами орков и защищать свои укрепления с помощью разнообразных ловушек и оружия.

В Orcs Must Die! 3 игрокам предлагают широкий выбор инструментов для борьбы с врагами: от шипов и катапульт до более экзотических устройств. Каждая волна врагов становится настоящим испытанием, требующим как стратегического мышления, так и мгновенной реакции.

Игра радует как насыщенными сражениями, так и яркой, мультяшной графикой. Разработчики постарались сохранить дух предыдущих частей серии, добавив при этом масштабные сражения и новые механики. Битвы на огромных аренах с сотнями врагов - одна из ключевых особенностей Orcs Must Die! 3.

Видео дня

Это уже двенадцатая раздача в рамках новогодней акции Epic Games Store. Забрать игру можно до 30 декабря 18:00 по киевскому времени.

Ранее мы рассказывали, что в Steam выйдет игра про копание ямы на заднем дворе под максимально прямолинейным названием A Game About Digging a Hole.

Вас также могут заинтересовать новости: