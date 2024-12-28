Раздача продлится до 29 декабря 18:00.

В Epic Games Store стартовала раздача Kill Knight, изометрического аркадного экшена с яркой ретро-эстетикой, который погружает игроков в мрачные глубины Бездны. По атмосфере проект отсылает к классическим играм 90-х, но при этом предлагает свежий взгляд на жанр и новые механики.

В Kill Knight вам предстоит сражаться с ордами нечисти, постепенно прокачивая своего героя и открывая уникальное вооружение. Каждая схватка способна превратиться в настоящий адреналиновый всплеск: здесь важны и скорость реакции, и умение грамотно планировать дальнейшие ходы. Разработчики также сделали акцент на динамичном прогрессе персонажа, чтобы даже самый опытный игрок не заскучал в погоне за рекордами.

Главная особенность проекта - его олдскульный визуальный стиль, дополненный современными эффектами. Разработчики сохранили пиксельный шарм, но дополнили его насыщенными спецэффектами и бодрым саундтреком, создавая атмосферу беспрерывного экшена. Критики уже оценили результат: в октябре 2024 года Kill Knight получила 88 баллов на Metacritic.

Видео дня

Это уже одиннадцатая новогодняя раздача в Epic Games Store. Акция продлится до 29 декабря 18:00 по киевскому времени.

Ранее в Epic Games Store раздавали Control от Remedy Entertainment. Стоит отметить, что это уже третья раздача этой игры в EGS с момента релиза игры в 2020 году.

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