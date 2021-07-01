Получить игру The Spectrum Retreat можно до 8 июля.

В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала новая еженедельная раздача игр. В этот раз пользователи могут получить бесплатно головоломку The Spectrum Retreat, созданную лауреатом премии BAFTA – Дэном Смитом.

Раздача игры продлится с 1 по 8 июля.

Трейлер The Spectrum Retreat

Подробней про The Spectrum Retreat

Действия The Spectrum Retreat разворачиваются в футуристическом отеле. Главный герой, Алекс, просыпается и понимает, что кроме него и нескольких роботов-помощников в гостинице больше никого нет.

Управляя Алексом, игрок должен исследовать каждый этаж отеля и найти выход. Для этого нужно решать множество головоломок, основанных на цвете и законах физики.

За эту игру разработчик получил BAFTA, а сама The Spectrum Retreat была номинирована на премию Гильдии писателей Великобритании за "Лучший сценарий к видеоигре".

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Автор: Сергей Коршунов