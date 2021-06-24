Все желающие могут забрать обе игры себе в коллекцию до 1 июля.

В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала двух игр, созданных в духе старой школы – платформера Sonic Mania и аркадной гонки Horizon Chase Turbo. Получить их бесплатно можно до 1 июля.

Трейлер Sonic Mania

Sonic Mania – это современный платформер, созданный в стиле старых игр серии Sonic the Hedgehog. По сюжету злой доктор Эггман украл артефакт, способный контролировать время и пространства. С помощью него антагонист планирует захватить весь мир. Помешать Эггману должны Соник, Тейлз Наклз.

Игроку доступны все три персонажа, каждый из которых обладает уникальными способностями.

Sonic Mania вышла в 2017 году, к 25-летию легендарной серии, и была тепло встречена геймерами. Хоть критики и отметили высокую сложность прохождения.

Трейлер Horizon Chase Turbo

Horizon Chase Turbo — гоночная аркада в духе игр 90-х, где можно играть одному или в кооперативе с друзьями – в режиме разделенного экрана. Игра вышла в 2018 году. На агрегаторе Metacritic у нее 76 баллов от профильной прессы и 8,3 балла от пользователей.

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Автор: Сергей Коршунов